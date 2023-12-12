Ігоря Ратушняка ВАКС засудив до 7 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд визнив визнав у хабарництві голову одного із районних судів Вінницької області. Чоловіку присудили семи років увʼязнення. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційної прокуратури. За даними ЦПК йдеться про голову Тиврівського райсуду Вінницької області Ігоря Ратушняка.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у серпні 2021 року Ігор Ратушняк обіцяв за хабар визнати право власності на земельну ділянку за фізичною особою. Гроші чоловік просив надати через посередника.

«У розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тис. гривень (4620 дол. США), за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку (пай) за фізичною особою», – йдеться у повідомленні.

Слідчі задокументували два факти передачі грошей судді: 3 тисячі доларів та 1 620 доларів. ВАКС засудив Ігоря Ратушняка до 7 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вирок Вищого антикорупційного суду набере законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

У ЦПК зазначають, що якщо вирок набере законної сили і Ігоря Ратушняка звільнять із посади судді, то він ніколи більше не зможе бути суддею. Адже закон забороняє претендувати на посаду судді особі, яку було раніше звільнено з посади судді у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Як повідомляло вінницьке видання «33 новини» у листопаді 2021 року, суддю Ігоря Ратушняка «зловили» на хабарі не вперше. Адвокат Олександр Шавлюк розповідав виданню, що у 2010 році його з хабарем затримували співробітники СБУ. Вдруге він «попався на гарячому» у 2016 році.