Олексій Костусєв перебуває у розшуку

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про обрання колишньому меру Одеси запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у заволодінні майном Міжнародного аеропорту «Одеса». Про у понеділок, 11 грудня, повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ймовірно, йдеться про Олексія Костусєва.

У повідомленні зазначається, що слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у заволодінні майном Міжнародного аеропорту «Одеса» та 2,5 млрд гривень доходу від його діяльності, а саме – колишньому меру Одеси.

«Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні.

У відомстві імʼя підозрюваного не називають, але ймовірно йдеться про Олексія Костусєва, який обіймав посаду міського голови Одеси у 2010-2013 рокаї.

Нагадаємо, 12 жовтня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього мера Одеси Олексія Костусєва у справі про заволодіння майном та доходами аеропорту «Одеса». Раніше повідомлялось, що наприкінці серпня 2023 року НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо КП «Міжнародний аеропорт "Одеса"» та отримувало його дохід протягом десяти років. З 2012 по 2022 рік група отримала понад 2,5 млрд грн. Тоді підозри отримали екс-мер Одеси Олексій Костусєв, колишньому виконувачу обовʼязків міського голови Одеси, двом місцевим бізнесменам та директору підприємства.

Підозрюваним згрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майта. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади строком на три роки.