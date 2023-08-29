В Одесі викрили злочинну групу, яка заволоділа місцевим аеропортом
Угруповання володіло майном та доходами аеропорту протягом десяти років
НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо КП «Міжнародний аеропорт "Одеса"» та отримувало його дохід протягом десяти років. З 2012 по 2022 рік група отримала понад 2,5 млрд грн, повідомили у вівторок, 29 серпня, у прес-службі НАБУ.
За даними правоохоронців, Одеським аеропортом вартістю 118 млн грн заволоділи два відомих одеських бізнесмени за сприяння місцевої влади у 2011 році. Незаконно приватизувати аеропорт допоміг тодішній міський голова Одеси, Олексій Костусєв, відомий своєю антиукраїнською позицією.
«Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу. Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі», – повідомили у прес-службі НАБУ.
У прес-службі зазначили, що за договором фіктивні інвестори мали внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більшість внесених грошів через дії злочинців стала предметом застави. Банк заблокував кошти, що унеможливило їхнє використання.
«Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі. В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн» – зазначили у прес-службі НАБУ.
Схема заволодіння майном Одеського аеропорту /Інфографіка НАБУ
Відтак, про підозру у заволодінні майна повідомили:
- двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення та розтрата майна у змові);
- Олексію Костусєву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ (привласнення майна та службове підроблення);
- колишньому виконавцю обов'язків заступника мера Одеси – ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна);
- директору ТОВ – ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна).
Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі без права займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.