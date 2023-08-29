Вартість аеропорту становить понад 118 млн грн

НАБУ та САП викрили злочинне угруповання, яке заволоділо КП «Міжнародний аеропорт "Одеса"» та отримувало його дохід протягом десяти років. З 2012 по 2022 рік група отримала понад 2,5 млрд грн, повідомили у вівторок, 29 серпня, у прес-службі НАБУ.

За даними правоохоронців, Одеським аеропортом вартістю 118 млн грн заволоділи два відомих одеських бізнесмени за сприяння місцевої влади у 2011 році. Незаконно приватизувати аеропорт допоміг тодішній міський голова Одеси, Олексій Костусєв, відомий своєю антиукраїнською позицією.

«Крім того, посадовець вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу. Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше, 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі», – повідомили у прес-службі НАБУ.

У прес-службі зазначили, що за договором фіктивні інвестори мали внести статутний капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більшість внесених грошів через дії злочинців стала предметом застави. Банк заблокував кошти, що унеможливило їхнє використання.

«Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі. В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн» – зазначили у прес-службі НАБУ.

Схема заволодіння майном Одеського аеропорту /Інфографіка НАБУ

Відтак, про підозру у заволодінні майна повідомили:

двом одеським бізнесменам-співорганізаторам схеми – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення та розтрата майна у змові);

Олексію Костусєву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 ККУ (привласнення майна та службове підроблення);

колишньому виконавцю обов'язків заступника мера Одеси – ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна);

директору ТОВ – ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна).

Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі без права займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.