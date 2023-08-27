Зеленський не знає, чи підтримає Верховна Рада його ініціативу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внесе до Верховної ради законопроект, яким запропонує прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану. Про це він заявив в інтерв’ю на телеканалі «1+1» у неділю, 27 серпня.

«Я поставив задачу законодавчо щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але, думаю, на військовий час – це допоможе. Чи підтримає це законодавець, я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство. Дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі», – зазначив президент.

Він уточнив, що відповідний законопроект буде внесено до Верховної Ради у найближчий тиждень. На думку Зеленського, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

«Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази – людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає у найближчий тиждень, і далі гра на боці парламенту», – додав президент.

Він також закликав антикорупційних активістів пропонувати системні рішення для боротьби з корупцією.

Нагадаємо, що попри війну в Україні регулярно виникають корупційні скандали. Кілька разів у них потрапляло, зокрема, Міністерство оборони: спершу скандал виник довкола закупівлі яєць за завищеними цінами, однак після розголосу ціни було знижено втричі. Тепер триває скандал довкола нібито закупівлі для військових літніх курток замість зимових.