СБУ затримала ще чотирьох працівників військкоматів та очільників ВЛК
Чиновників затримано у Києві, Одесі та на Харківщині
Служба безпеки України затримала ще чотирьох співробітників військкоматів та очільників військових медичних комісій, які допомагали ухилянтам уникнути призову до армії та втікати за кордон. Чергових корупціонерів затримали у Києві, Одесі та на Харківщині, повідомили у прес-службі СБУ у суботу, 26 серпня.
Як розповіли у відомстві, за грошову винагороду чиновники надавали ухилянтам фіктивні документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість «послуг» становила до 10 тис. доларів США з однієї особи. За інформацією СБУ, сума хабара залежала від термінів вирішення питань та фінансових можливостей клієнтів.
У столиці правоохоронці затримали начальника районного військкомату та голову однієї зі столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві медичні довідки про наявність важких діагнозів.
У Харківській області було затримано керівника районного військкомату, який «заробив» на потенційних призовниках понад 11 млн грн. Щобільше, до незаконної діяльності він залучив трьох чиновників місцевої лікарні. За гроші лікарі «знаходили» у військовозобов'язаних «проблеми зі здоров'ям», які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.
В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. У співпраці зі столичним адвокатом та двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.
Потенційних «клієнтів» вони шукали по всій території України, а потім ставили їх на облік в одеський військкомат, щоб «списати» з військової служби. Секретарку цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримали «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Зловмисникам, які хотіли заробити, загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.