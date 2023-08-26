Зловмисникам, які хотіли заробити, загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України затримала ще чотирьох співробітників військкоматів та очільників військових медичних комісій, які допомагали ухилянтам уникнути призову до армії та втікати за кордон. Чергових корупціонерів затримали у Києві, Одесі та на Харківщині, повідомили у прес-службі СБУ у суботу, 26 серпня.

Як розповіли у відомстві, за грошову винагороду чиновники надавали ухилянтам фіктивні документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Вартість «послуг» становила до 10 тис. доларів США з однієї особи. За інформацією СБУ, сума хабара залежала від термінів вирішення питань та фінансових можливостей клієнтів.

У столиці правоохоронці затримали начальника районного військкомату та голову однієї зі столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві медичні довідки про наявність важких діагнозів.

У Харківській області було затримано керівника районного військкомату, який «заробив» на потенційних призовниках понад 11 млн грн. Щобільше, до незаконної діяльності він залучив трьох чиновників місцевої лікарні. За гроші лікарі «знаходили» у військовозобов'язаних «проблеми зі здоров'ям», які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії. У співпраці зі столичним адвокатом та двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби.

Потенційних «клієнтів» вони шукали по всій території України, а потім ставили їх на облік в одеський військкомат, щоб «списати» з військової служби. Секретарку цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримали «на гарячому». Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зловмисникам, які хотіли заробити, загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.