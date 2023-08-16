Слідство встановило участь п'ятьох осіб у схемі

Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили злочинну групу на заволодінні державними землями. Про це повідомила прес-служба НАБУ у середу, 16 серпня.

Слідство встановило участь п'ятьох осіб у схемі. Разом вони привласнили понад 1200 га земель під Києвом зі збитками державі близько на 1,8 млрд грн.

Серед підозрюваних: колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою» - організатор схеми; двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ); двоє фізичних осіб, пов’язаних із екскерівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.

Правоохоронці встановили, що, маючи вплив на службових осіб Держгеокадастру Київської області та зв’язки з високопосадовцями, в період 2018-2019 років заступник керівника ДП розробив схему привласнення сільськогосподарських земель. Землі перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області.

Для реалізації плану чиновник залучив спільників, які шукали учасників АТО, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки. Правоохоронці встановили два епізоди заволодіння землями:

заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові;

близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поруч з Києвом.

Нагадуємо, нещодавно НАБУ повідомило про підозру чинному народному депутату від «Слуги народу» Анатолію Гуньку. 8 серпня його викрили на отриманні хабаря за землі Національної академії аграрних наук. Вже 9 серпня підозрюваного в хабарництві нардепа відправили під варту.