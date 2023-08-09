Правоохоронці викрили​ Анатолія Гунька «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 85 тис. доларів

Вищий антикорупційний суд у середу, 9 серпня, відправив під варту народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька, якого затримали під час отримання частини хабаря у 85 тис. доларів. Про це повідомляє «Суспільне».

Гунька заарештували на два місяці з альтернативою застави в 30 млн грн – прокуратура наполягала на заставі в 50 млн грн. Захист нардепа клопотав про домашній арешт.

Ухвалено взяти Гунька під варту в залі суду. Строк дії ухвали суду – до 7 жовтня 2023 року.

Крім того, Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео з перемовинами про хабар депутата Анатолія Гунька та двох його спільників.

відео НАБУ

Раніше 9 серпня НАБУ і САП повідомили нардепу про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Як інформував ZAXID.NET, 8 серпня НАБУ і САП викрили нардепа від «Слуги народу» Анатолія Гунька і двох його спільників, які отримали першу частину хабаря в розмірі 85 тис. доларів від підприємця за нібито «передачу в оренду державних земель».

За даними СБУ, за хабар нардеп обіцяв бізнесмену забезпечити передачу для обробки державних земельних ділянок Національній академії аграрних наук України.