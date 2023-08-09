Правоохоронці викрили​ Анатолія Гунька «на гарячому» під час отримання хабаря розміром 85 тис. доларів

Народному депутатові України від фракції «Слуга народу» Анатолію Гуньку, якого раніше викрили на отриманні хабаря, оголосили підозру у хабарництві. Про це у середу, 9 серпня, повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як розповіли у відомстві, правоохоронцями встановлено, що народний депутат України, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

Правоохоронці викрили Гунька «на гарячому» під час отримання першої частини хабаря розміром 85 тис. доларів. Загалом за свої «послуги» Гунько просив 221 тисячу доларів, кажуть у прокуратурі.

Парламентарю оголосили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). За це йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

«До Вищого антикорупційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 млн грн застави. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам, та подальшого обрання запобіжних заходів», – повідомили в САП.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні правоохоронці викрили народного депутата із фракції «Слуга народу» Анатолія Гунька на отриманні хабаря.

У 2019 році Анатолій Гунько балотувався як мажоритарник від «Батьківщини» на 209 окрузі, однак не пройшов до парламенту. Вже через рік він став депутатом на довиборах до ВР на 208 окрузі як кандидат «Слуги народу». У 2016 році Гунько був фігурантом у справі приватизації земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах. Слідство розглядало Гунька як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 гектарів, знищивши стратегічне обладнання, що розміщувалось на ній.

На суді Гунька відпустили під заставу 1,762 млн грн і заарештували його майно. 20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних було закрито «у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді та вичерпанням можливості їх отримати». У червні 2020 Гунько ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за «незаконне кримінальне переслідування».

Також у 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол щодо Анатолія Гунька за те, що помічник йому подарував годинник Breguet за понад 10 тис. доларів.