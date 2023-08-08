Депутата Анатолія Гунька затримали на забарі

Правоохоронці викрили народного депутата із фракції «Слуга народу» Анатолія Гунька на отриманні хабара. Про це 8 серпня повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У повідомленні САП заначається, що правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди чинного народного депутата України та двох його спільників.

«За попередньою версією слідства, депутат разом зі спільниками отримав першу частину коштів у сумі 85 тис. доларів США від приватного підприємця начебто за передачу в оренду державних земель», – повідомили в САП.

Депутат обіцяв бізнесмену за гроші забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам. Підозрюваним загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Паврохоронці не називають ім'я затриманого, але за даними УП йдеться про народного депутата із фракції «Слуга народу» 47-річного Анатолія Гунька.

У 2019 році Анатолій Гунько балотувався як мажоритарник від «Батьківщини» на 209 окрузі, однак не пройшов до парламенту. Вже через рік він став депутатом на довиборах до ВР на 208 окрузі як кандидат «Слуги народу». У 2016 році Гунько був фігурантом у справі приватизації земельних ділянок Радіопередавального центру в Броварах. Слідство розглядало Гунька як організатора злочинної групи, яка незаконно привласнила земельну ділянку площею 96 гектарів, знищивши стратегічне обладнання, що розміщувалось на ній.

На суді Гунька відпустили під заставу 1,762 млн грн і заарештували його майно. 20 березня 2019 кримінальне провадження щодо Гунька та інших підозрюваних було закрито «у зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді та вичерпанням можливості їх отримати». У червні 2020 Гунько ініціював судовий процес про стягнення моральної шкоди за «незаконне кримінальне переслідування».

Також у 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол щодо Анатолія Гунька за те, що помічник йому подарував годинник Breguet за понад 10 тисяч доларів.