Суд повернув для Міноборони землі в Копистині

Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону відсудила 96 га землі вартістю понад 707 млн грн на користь Міністерства оборони. В прес-службі Офісу генерального прокурора у вівторок, 15 серпня, повідомили, що йдеться про землі колишнього полігону, які незаконно роздавала міська рада.

«Прокурори в суді довели, що землі колишнього полігону за межами села Копистин підлягають поверненню державі. Вони були виділені Міністерством оборони України для подальшої безоплатної передачі військовослужбовцям Хмельницького гарнізону», – йдеться у прес-службі Офісу генпрокурора.

За інформацією Офісу генпрокурора, Хмельницька міська рада не передала землі військовослужбовцям, натомість роздала території у власність громадянам. Частину земель люди приватизували. Зазначимо, що Копистин розташовується неподалік Хмельницького.

Нагадаємо, що на Прикарпатті екс-керівник Держгеокадастру незаконно вилучив з державної власності понад 700 га цінних земель поблизу Коломиї. Прокуратура Прикарпаття зазначила, що вартість територій становить 5, 2 млн грн.