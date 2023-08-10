Старосамбірський районний суд задовольнив позов Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та визнав недійсним договір купівлі-продажу приміщення площею понад 1700 м² на вулиці Богдана Хмельницького у Хирові. У прес-службі Спеціалізованої прокуратури Західного регіону у четвер, 10 серпня, повідомили, що вартість нежитлового приміщення становить понад 20 млн грн.

«Прокурори встановили, що відчуження майна відбулося без отримання відповідної згоди органу управління майном Міністерства оборони України та Фонду державного майна України. Відтак, вказане майно вибуло із власності оборонного відомства незаконно. Суд погодився із доводами прокурора та повністю задовольнив позовні вимоги», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі Спеціалізованої прокуратури у коментарі ZAXID.NET розповіли, що йдеться про двоповерховий магазин-склад будівельних товарів. Коли рішення набуде законної сили, то спірну нерухомість повернуть Міноборони, яке є законним власником. Натомість відповідача примусово виселять.

Нагадаємо, що у липні суд не дозволив приватній компанії викупити будівлю Львівської митниці у Львові. Додати приміщення митниці до переліку об'єктів приватизації хотіло ТОВ «Консалтинговий центр "Сервіс"», яке орендувало будівлю.