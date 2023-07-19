Приміщення Львівської митниці на вулиці Костюшка, 1

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Держмитслужби й Фонду державного майна України щодо відсутності підстав додати будівлю Львівської митниці до об'єктів малої приватизації, які можна викупити. Відтак приміщення, де функціонує Львівська митниця і яке є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення, залишиться у державній власності. У постанові суду йдеться, що включити приміщення митниці до об'єктів приватизації хотіло ТОВ «Консалтинговий центр "Сервіс"», яке орендувало будівлю.

Площа нежитлових приміщень на вул. Костюшка, 1 у Львові становить 298, 6 м². «Товариство орендувало приміщення на підставі договору оренди з регіональною митницею та мало намір викупити його, посилаючись на проведення невіддільних поліпшень орендованого майна, на які отримало згоду від митниці як орендодавця. Проте така згода надана не тим суб'єктом, який відповідно до вимог чинного на момент спірних правовідносин законодавства про оренду державного майна мав право надавати її. Належним орендодавцем є Регіональне відділення Фонду держмайна», – йдеться у повідомленні Державної митної служби.

Крім цього, суд апеляційної інстанції погодився з позицією Держмитслужби, що ухвалювати рішення про використання об'єктів державної власності можуть лише уповноважені органи управління.

Зазначимо, що ТОВ «Консалтинговий центр "Сервіс"» працює 20 років. Згідно з аналітичним ресурсом YouControl, воно займається діяльністю ресторанів та послугами з мобільного харчування, роздрібною торгівлею, наданням в оренду майна та дослідженням громадської думки. Директором компанії є Володимир Петришин.

Нагадаємо, що на першому поверсі Львівської митниці на вул. Костюшка, 1, працював паб «Зеник митник» від «Холдинг емоцій "!FEST"». Після цього довгий час приміщення пустує.