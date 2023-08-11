Землі були вилучені в місті Коломия

На Прикарпатті ексначальник Держгеокадастру незаконно вилучив з державної власності понад 700 га цінних земель. Територія розташована поблизу міста Коломия і перебувала в користуванні державного підприємства. Експерти встановили, що вартість цієї землі коливається в межах 5,2 млн гривень.

Під час розслідування правоохоронці довели, що у 2018 році посадовець всупереч вимогам законодавства погодив технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації двох земельних ділянок в місті Коломия. Загальна площах цих земель становила 707 га.

Згідно з експертними дослідженнями, ці ділянки відносяться до особливо цінних земель. Вони мають екологічне, наукове та рекреаційне призначення. До 2018 року постійним користувачем цих територій була Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

Посадовець не мав права видавати погодження на документацію на них, адже згідно із законодавством, вилучення таких ділянок із постійного користування здійснюється лише зі згоди Верховної Ради України.

«Внаслідок зловживань землі вартістю понад 5,2 млн грн перейшли до комунальної власності, що спричинило збитки державним інтересам», – йдеться в повідомленні прокуратури Прикарпаття у п'ятницю, 11 серпня.

Прокурори повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Держгеокадастру в області за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом до 12 750 гривень або без такого.

Додамо, що у 2018 році головне управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області очолював Руслан Копча.