Правоохоронці провели обшуки у адмінбудівлі Держгеокадастру на Хмельниччині

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему Держгеокадастру з незаконної роздачі земель. За підрахунками слідчих, всього посадовці роздали 40 га землі вартістю понад 3 млн грн. Скільки службовців були задіяні у схемі, наразі невідомо, розслідування справи триває. Про викриття злочинної схеми стало відомо у вівторок, 25 квітня, після повідомлення прес-служби теруправління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

Як встановило слідство, посадовці Держгеокадастру в Хмельницькій області незаконно роздали приватним особам 40 га землі Миролюбненської територіальної громади. Ринкова вартість незаконно розданих ділянок складає понад 3 млн грн. При цьому, згідно із законодавством, цією землею може розпоряджатися тільки територіальна громада.

Натомість чиновники Держгеокадастру вносили фейкову інформацію та вели незаконну реєстрацію землі в системі електронного документообігу.

«За версією слідства, земельні ділянки роздавалися на підставі підроблених заяв або на підставних осіб. У майбутньому ділянки могли бути перепродані, а кошти поділені між учасниками схеми. Наразі вилучені документи вивчаються та встановлюються всі учасники правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР провели обшуки у адмінбудівлі Держгеокадастру, в ході яких вилучили документи та електронні носії інформації. Слідчі готують клопотання щодо накладення арешту та ініціювання повернення земель до власності територіальної громади.

Попередньо справу кваліфікують за ч.2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до шести років тюрми.