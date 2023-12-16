Затриманому на хабарі львівському посадовцю присудили 17 тис. грн штрафу
Петро Огородник взяв хабар за оформлення документів без укладання угоди
Галицький районний суд міста Львова виніс вирок колишньому виконувачу обов’язків директора Львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» Петрові Огороднику, якого в липні цього року затримали на хабарі 700 доларів за виготовлення документів на будівництво садового будинку в селі Раковець поблизу Львова. Екс-чиновника оштрафували на 17 тис. грн та позбавили права обіймати керівні посади в органах влади.
Як вказано у матеріалах справи, на початку червня 2023 року у приміщенні ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» Львівської міської ради Петро Огородник повідомив громадянину, що зможе виготовити йому ескіз намірів забудови земельної ділянки для будівництва садового будинку в селі Раковець без укладення відповідного договору, за що той має дати хабар 700 доларів США.
20 липня неподалік офісу комунального підприємства посадовець отримав першу частину хабара у розмірі 200 доларів, а через тиждень ще 500 доларів.
У судовому засіданні Петро Огородник свою вину визнав та розкаявся.
Суддя Віталій Радченко врахував щире каяття посадовця, визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.1 ст. 368 ККУ). Вироком суду Петра Огородника покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавили права протягом одного року обіймати керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.
Одразу після затримання на хабарі Петра Огородника було відсторонено від посади в Львівській міськраді.