Петро Огородник виконував обов'язки директора ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд»

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок колишньому виконувачу обов’язків директора Львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» Петрові Огороднику, якого в липні цього року затримали на хабарі 700 доларів за виготовлення документів на будівництво садового будинку в селі Раковець поблизу Львова. Екс-чиновника оштрафували на 17 тис. грн та позбавили права обіймати керівні посади в органах влади.

Як вказано у матеріалах справи, на початку червня 2023 року у приміщенні ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд» Львівської міської ради Петро Огородник повідомив громадянину, що зможе виготовити йому ескіз намірів забудови земельної ділянки для будівництва садового будинку в селі Раковець без укладення відповідного договору, за що той має дати хабар 700 доларів США.

20 липня неподалік офісу комунального підприємства посадовець отримав першу частину хабара у розмірі 200 доларів, а через тиждень ще 500 доларів.

У судовому засіданні Петро Огородник свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Віталій Радченко врахував щире каяття посадовця, визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.1 ст. 368 ККУ). Вироком суду Петра Огородника покарали штрафом у розмірі 17 тис. грн та позбавили права протягом одного року обіймати керівні посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Одразу після затримання на хабарі Петра Огородника було відсторонено від посади в Львівській міськраді.