Працівники поліції та СБУ затримали Петра Огородника одразу після отримання грошей

Затриманим на хабарі 27 липня виявився виконувач обов’язків керівника львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд» Петро Огородник. За версією правоохоронців, посадовець взяв 700 доларів хабара за виготовлення документів на самобуд.

Як розповіли в поліції та прокуратурі Львівщини, посадовець вимагав та одержав від місцевого мешканця 700 доларів хабара двома «траншами» (200 та 500 доларів). Його затримали одразу після одержання другої частини грошей.

«Підозрюваний вимагав гроші за виготовлення ескізного проекту на самовільно збудований житловий будинок. Останній знаходиться на земельній ділянці, розташованій в одному із сіл Львівського району», – розповіли в прокуратурі.

Петро Огородник затриманий під час отримання хабара (фото поліції)

Затриманому повідомили про підозру за отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також відсторонення його від займаної посади.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого керівника. Нагадаємо, напередодні, 27 липня, львівська мерія повідомила про затримання на хабарі посадовця ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд». Підприємство очолює Петро Огородник. За даними ZAXID.NET, саме його затримали за підозрою в хабарництві.