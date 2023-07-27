У четвер, 27 липня, правоохоронці затримали на хабарі посадовця львівського комунального підприємства «Архітектурно-будівельний нагляд». Посаду затриманого та суму хабара наразі не розголошують.

«Сьогодні у Львові правоохоронці затримали працівника ЛКП «Архітектурно-будівельний нагляд». Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди та зловживанні службовим становищем», – повідомили у львівській мерії.

Львівська міськрада подякувала правоохоронцям за роботу та запевнила, що сприятиме в розслідуванні справи.

У прокуратурі Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт затримання підозрюваного в хабарництві, подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

Комунальне підприємство Львівської міськради «Архітектурно-будівельний нагляд» займається виготовленням проектно-кошторисної документації на реконструкцію, реставрацію та нове будівництво, проведенням авторського та технічного наглядів за будівництвом та здійсненням технічної інвентаризації об’єктів нерухомості. Обов’язки керівника підприємства виконує Петро Огородник.