Депутат рівненської обласної ради не задекларував мільйони доларів

Детективи Державного бюро розслідувань провели обшуки у заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП «Ліси України» Віталія Суховича і виявили незадекларовані статки на мільйони доларів. Як повідомили у прес-службі ДБР у суботу, 25 листопада, посадовцю також належать земельні ділянки, які він зареєстрував на інших людей.

«Чоловік до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП “Ліси України”. Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів», – йдеться у повідомленні ДБР. Окрім того, фігурант обшуків також є депутатом Рівненської обласної ради від партії «Сила і Честь».

Правоохоронці провели обшуки в помешканні чоловіка та робочому місці, а також у та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявили понад 4 млн доларів у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі: Audi q8, Mercedes-benz gle 350e, BMW x5, а також коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek philippe, золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких будував котеджі. Ділянки зареєстровані на підставних людей, підконтрольних депутату.

Посадовцю повідомили про підозру у незаконному збагаченні, йому загрожує до 10 років ув’язнення. Також ДБР направило до Національного агентства з питань запобігання корупції лист щодо проведення моніторингу способу життя чоловіка та його сім’ї.

Віталій Сухович. Фото Суспільного

У ДБР не уточнюють ім’я підозрюваного, але як повідомили «Суспільному» власні джерела у правоохоронних органах, йдеться про депутата облради від партії «Сила і честь» 44-річного Віталія Суховича.

Нагадаємо, директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець у п'ятницю, 24 листопада анонсував масштабні кадрові перестановки за результатами перевірок на підприємствах.

«Починаємо жорсткі кадрові чистки. На всіх рівнях. Протягом року безпека ДП "Ліси України" фіксувала факти порушень, збирала інформацію, проводила службові розслідування, передавала матеріали правоохоронцям.Це була величезна робота, яка вимагає часу. Але маємо реальний результат. Поки що без деталей. Скоро про все дізнаєтеся», – повідомив Болоховець.