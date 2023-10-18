Донька мера Тернополя в 2022 році купила маєток в Маямі за майже 2 млн доларів США

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження щодо незаконного збагачення міського голови Тернополя Сергія Надала. САП перевірятиме статки родичів мера, зокрема доньки Анастасії Родрігес (Надал), яка проживає в США. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три об’єкти елітної нерухомості в Маямі, а саме таунхауз, будинок та квартиру, та корпоративні права на приватну охоронну фірму. За попередніми даними, донька мера та її чоловік не можуть пояснити походження цих грошей. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

У вересні 2022 року тернопільське видання Politerno оприлюднило розслідування, в якому зазначалося, що 26-річна донька міського голови Тернополя Сергія Надала купила в Маямі, США маєток за 1 870 000 доларів, передає «Дзеркало тижня».

Маєток доньки Надала за майже 2 млн доларів США

У розслідуванні йдеться, що в 2018 році Анастасія Надал під час того, як проходила стажування в одному із готелів Маямі, познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Рубеном Джеймсом Родрігесом. Статків в цього чоловіка не було, він навчався на бюджетній формі навчання, проживав разом з батьками, а його мати працювала в місцевому барі. В 2019 році Анастасія і Рубен одружуються. За кілька місяців до одруження її майбутній чоловік купляє таунхауз в районі Pembroke Pines за майже 250 тис. доларів США.

Донька мера Тернополя Анастасія Надал та її чоловік Рубен Родрігес

Наприкінці 2021 року молода сім’я продає згаданий таунхауз за 300 тис. дол. А вже через три місяці, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, купує особняк в одному з найпрестижніших районів Маямі — Coral Gables в окрузі Маямі-Дейд. Вартість нової нерухомості становить 1 870 000 доларів США.

На початку літа 2022-го Рубен Родрігес стає власником охоронної компанії City Watch Protective Services, яка з 1992 року надає послуги із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида.

Покупки дорогої елітної нерухомості Анастасії Надал-Родрігес в Маямі продовжилися і в 2023 році. 16 лютого 2023 року донька мера купила апартаменти у кондомініумі Wind у центрі Маямі за 380 тис. доларів США, йдеться в другій частині розслідування Politerno. В документах на оформлення покупки квартири Анастасія вказала адресу особняка, який був придбаний раніше майже за 2 млн доларів США.

Після цієї публікації автор розслідування, тернопільський журналіст Андрій Щесняк звернувся до НАБУ щодо невідповідності доходів і рівня життя міського голови та його родини. Детективи НАБУ переправили запит в Національне агентство з питань запобігання корупції. В НАЗК у відповіді від 7 серпня 2023 року на звернення зазначили, що наразі здійснюють моніторинг способу життя мера Тернополя.

НАЗК здійснює моніторинг способу життя Сергія Надала

Після публікації розслідування НАЗК звернулося у Державну службу фінансового моніторингу України для подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Родрігес. Як пише «Дзеркало тижня» також було направлено запит у ФБР із цією ж метою. Окремо було зроблено запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя.

САП зареєструвала провадження стосовно міського голови Тернополя

Також журналісти звернулися із заявою про скоєння злочину в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. З Офісу генпрокурора України надійшла відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Правова кваліфікація – стаття 368-5 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення». Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.

48-річний Сергій Надал очолює Тернопільську міську раду з 2016 року. На місцевих виборах його переобрали на третій термін із результатом 70% голосів. На цю посаду він був обраний від ВО «Свобода».

Міський голова Тернополя вже не в перше потрапляє в поле зору Національного агентства з питань запобігання корупції. У квітні 2023 року НАЗК склало адміністративний протокол на Сергія Надала, який з 2021 року та впродовж 2022 року виписував собі премії в максимальному розмірі, а також надавав собі допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу. У прес-службі Тернопільської міськради інформацію НАЗК назвали неправдивою й зазначили, що у 2022 році Сергій Надал ніяких премій не отримував.