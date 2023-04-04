У прес-службі мерії Тернополя звинувачення НАЗК назвали брехнею

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол на міського голову Тернополя Сергія Надала, який упродовж війни виписував собі максимальні премії. У прес-службі Тернопільської міськради інформацію НАЗК назвали неправдивою й зазначили, що у 2022 році Сергій Надал ніяких премій не отримував.

Як повідомило у вівторок, 4 квітня, НАЗК, з 2021 року та впродовж 2022 року мер Тернополя Сергій Надал преміював себе в максимальному розмірі, а також надавав собі допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у максимально допустимих обсягах. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу.

«Це містить ознаки порушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУ "Про адміністративні правопорушення"», – повідомили у НАЗК.

Штраф за неповідомлення про наявний конфлікт інтересів посадовця становить від 1700 до 3400 грн. За ч. 2 статті 172-7 штраф становить від 3400 до 6800 грн. Сам Сергій Надал адміністративний прокол від НАЗК ще не прокоментував, однак на сайті Тернопільської міськради з’явилось повідомлення, в якому звинувачення НАЗК назвали брехнею.

«У 2022 році міський голова Тернополя Сергій Надал не отримував і взагалі не звертався із заявами про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги на оздоровлення, оскільки вирішив відмовитися від цих виплат у зв’язку із війною в Україні», – йдеться в повідомленні прес-служби ТМР.

Зазначимо, що на період воєнного стану НАЗК дозволило посадовцям не подавати декларації про доходи, тож перевірити, чи справді у 2021 і у 2022 році він отримав дохід від премій, наразі не можна.