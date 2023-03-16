Нардепа підозрювали в недекларуванні майна майже на 7 млн грн

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала народного депутата від партії «Слуга народу» Юрія Камельчука невинним у неправдивому декларуванні свого майна. Раніше депутату оголосили підозру за недекларування орендованої квартири, машини та непогашеного кредиту.

Рішення винесла колегія ВАКС на чолі з Вірою Михайленко у четвер, 16 березня, повідомило видання «Слово і Діло». ВАКС підозрював Юрія Камельчука в недекларуванні майна розміром у 3,6 млн грн та майже 50 тис. доларів.

«Камельчука Юрія Олександровича визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, та виправдати у зв'язку з недоведеністю наявності в його діях складу правопорушення», – оголосила Віра Михайленко.

Протягом 30 днів вирок ВАКС можна оскаржити в Апеляційній палаті, проте строк давності у справі Юрія Камельчука завершується 5 квітня 2023 року.

Зазначимо, у грудні 2021 року НАЗК виявила у декларації Юрія Камельчука порушення на майже 7 млн грн. За 2020 рік нардеп не задекларував орендовану квартиру в Києві, автомобіль, три приватні компанії та кредит в банку. Крім того, Юрій Камельчук не заявив у декларації про купівлю біткоїна за 650 тис. грн. За цим фактом депутату оголосили підозру за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).