41-річний Юрій Камельчук не задкеларував квартири, автомобіль і гроші

Народний депутат зі Львівщини Юрій Камельчук не задекларував орендовану квартиру в Києві, автомобіль, три приватні компанії і кредит в банку, про це свідчать результати перевірки його декларації, які оприлюднили на сайті Національного агентства із запобігання корупції. Загалом у декларації члена фракції «Слуги народу» НАЗК виявило порушень на майже 6,9 млн грн.

Як повідомляє «Слово і діло», НАЗК провела перевірку декларацію народного депутата Юрія Камельчука за 2020 рік. За результатами перевірки виявилось, що Камельчук не вказав квартиру площею 63 м2 в Києві, яку він орендує за бюджетні кошти. Також політик не задекларував 1/4 квартири площею 47,9 м2 у місті Вараш Рівненської області, яка належить його дружині. Камельчук пояснив, що йому не повідомили про цю квартиру, однак НАЗК це не врахувало. Він також не зазначив у декларації автомобіль Skoda Favorit 1992 року випуску.

Окрім того, Юрій Камельчук не задекларував, що є власником компаній «Бізнесфорум системс», «Бізнесфорум» та «Бізнесфорум груп». Нардеп пояснив, що передав ці частки в управління іншій особі, але НАЗК це пояснення також не врахувало.

Натомість Юрій Камельчук задекларував купівлю 4,1 біткоіна за 651 280 грн. Проте він не зміг довести НАЗК, що справді купив цю криптовалюту. У політика немає належних тому доказів, а також доступу до криптовалюти.

Експерти НАЗК також встановили, що Камельчук не задекларував 102,5 тис. грн на рахунку в «Ощадбанку», неправильно вказав розмір одержаної заробітної плати та не вказав фінансові зобов'язання перед «ПриватБанком» у розмірі 48 864 дол. США, тобто 1,38 млн грн.

«Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 6 867 762 грн, що становить розмір понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації», – наголошуються у висновку НАЗК.

Сам Юрій Камельчук пояснив порушення у своїй декларації збоями на сайті НАЗК та помилками під час перевірки.

«Моя дружина дійсно володіє частиною квартири своїх батьків. Та оскільки це майно не було нажите в шлюбі, ця інформація була мені невідома…НАЗК не взяло до уваги моє повідомлення про те, що криптовалюта зберігається не на моєму крипто-гаманці, а на окремому сайті. Про те, що я передав повний доступ до цих активів дружині та ще одній особі, я повідомив офіційно. Насамкінець, скажу, що залишаю за собою право оскаржувати рішення НАЗК в суді», – сказав він у коментарі виданню «Слово і діло».