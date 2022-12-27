42-річний Юрій Камельчук є депутатом від партії «Слуга народу»

У вівторок, 27 грудня, НАБУ та САП оголосили підозру народному депутату від «Слуги народу» з Львівщини Юрію Камельчуку за декларування недостовірної інформації. Нардеп не вказав у декларації орендовану квартиру у центрі Києва та непогашений валютний кредит у банку.

«Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн», – йдеться в повідомленні НАБУ.

Окрім того, за даними правоохоронців, нардеп не зазначив у декларації дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48,8 тис. доларів США.

Нардепу повідомили підозру у кримінальному провадженні за декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ).

Правоохоронці не розголошують прізвище підозрюваного нардепа. За даними журналіста-розслідувача Олега Новікова, підозру оголосили нардепу від «Слуги народу» Юрію Камельчуку.

Сам Камельчук підтвердив ZAXID.NET факт оголошення йому підозри, однак коментувати подробиці справи відмовився. «Коментувати я нічого не буду, крім того, що працюємо з адвокатами. Вони мають одну позицію, ми маємо іншу позицію, будемо доводити зворотнє», – сказав нардеп.