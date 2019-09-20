Нардеп з Червонограда образився на публікацію «РБК-Україна» його фото з «вушками ельфа»

39-річний Юрій Камельчук вперше став народним депутатом

Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук звинуватив журналістів «РБК-Україна» у навмисному спотворенні його вух на ілюстрації до новини. Камельчук опублікував скріншот публікації зі сайту «РБК-Україна», що була проілюстрована його фотографією, і зауважив, що на фото вуха «відфотошопили» під ельфа. У «РБК-Україна» пояснили, що це сталося випадково, коли журналісти кадрували фото.

Новина із видовженими вухами була опублікована ще 3 вересня, однак Юрій Камельчук звернув увагу на неї лише 19 вересня. «РБК-Україна, вам не соромно бавитися у фотошоп? Для чого робите мені вушка ельфа? Це у вас такий спосіб залицятися?», – написав нардеп.

Опублікований ним оригінал фото дійсно вказує на те, що для ілюстрації новини використали спотворене зображення, яке й справді викликає асоціацію з ельфом або леприконом.

Зліва зображення «РБК-Україна», справа оригінал (скористайтесь повзунком)

Після допису Камельчука ілюстрацію замінили на фото сесійної зали Верховної Ради (попередня версія новини все одно залишається доступною у кеші), однак виявилося, що журналісти «РБК-Україна» не вперше використали «відфотошоплене» фото Камельчука – на сайті доступна щонайменше ще одна новина, проілюстрована Камельчуком із видовженими вухами. Усі інші сайти, які використовували це ж фото, посилаються на «РБК-Україна» (цікаво, що на самому «РБК-Україна» джерелом фото вказаний Facebook Камельчука).

ZAXID.NET звернувся за коментарем в редакцію «РБК-Україна» щодо цього випадку, однак наразі не отримав відповіді.

Водночас під дописом Камельчука від імені редакційного акаунту «РБК-Україна» опублікували коментар із вибаченням. «Пробачте за таку ситуацію. Зображення розтягнулося під час кадрування фото. Ми в жодному разі не хотіли перетворювати будь-кого на ельфа, і вже змінили зображення», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, 39-річний ФОП із Червонограда Юрій Камельчук обраний від округу №124 (Червоноград, Сокальський район і частина Кам'янка-Бузького). До цього він працював бізнес-тренером та консультантом з розвитку, був одним із тренерів жіночого фестивалю «Аніма», на якому читають лекції та майстер-класи про взаємини між чоловіком та жінкою.