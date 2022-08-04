Суд зобов’язав нардепа Юрія Камельчука виплатити понад 50 тис. грн за матюки
Юрій Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля» Олега Акімова
Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук має сплатити керівнику ДП «Львіввугілля» Олегу Акімову моральну шкоду у розмірі 20 тис. грн. Суд визнав слова Камельчука «кончений під**** Акімов», сказані на адресу т.в.о. гендиректора «Львіввугілля», такими, що принижуть честь, гідність і ділову репутацію останнього. З урахуванням судових витрат Камельчуку доведеться заплатити більше 50 тис. грн.
Червоноградський міський суд 26 квітня цього року розглянув позов керівника ДП «Львіввугілля» Олега Акімова до народного депутата від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди.
За рішенням суду, слова Юрія Камельчука «кончений під**** Акімов» визнані образливими та такими, що принижують честь, гідність та ділову репутацію. Згадана фраза була сказана Юрієм Камельчуком під час акції на підтримку шахтарів у зв'язку із заборгованістю виплати їм зарплати, яка відбулася у серпні минулого року на території «Львіввугілля». Відеозаписи з акції з висловлюваннями Камельчука були поширені у Facebook.
У результаті суд вирішив стягнути з Юрія Камельчука моральну шкоду у розмірі 20 тис. грн, ще 20 тис. грн нардеп має заплатити Олегу Акімову за послуги адвоката та понад 10 тис. грн за проведення судово-психологічної експертизи.
Юрій Камельчук оскаржив це рішення в апеляції, однак Львівський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без розгляду через помилки.