Юрій Камельчук програв суд керівнику ДП «Львівугілля» Олегу Акімову

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук має сплатити керівнику ДП «Львіввугілля» Олегу Акімову моральну шкоду у розмірі 20 тис. грн. Суд визнав слова Камельчука «кончений під**** Акімов», сказані на адресу т.в.о. гендиректора «Львіввугілля», такими, що принижуть честь, гідність і ділову репутацію останнього. З урахуванням судових витрат Камельчуку доведеться заплатити більше 50 тис. грн.

Червоноградський міський суд 26 квітня цього року розглянув позов керівника ДП «Львіввугілля» Олега Акімова до народного депутата від «Слуги народу» з Львівщини Юрія Камельчука про захист честі, гідності, ділової репутації та стягнення моральної шкоди.

За рішенням суду, слова Юрія Камельчука «кончений під**** Акімов» визнані образливими та такими, що принижують честь, гідність та ділову репутацію. Згадана фраза була сказана Юрієм Камельчуком під час акції на підтримку шахтарів у зв'язку із заборгованістю виплати їм зарплати, яка відбулася у серпні минулого року на території «Львіввугілля». Відеозаписи з акції з висловлюваннями Камельчука були поширені у Facebook.

У результаті суд вирішив стягнути з Юрія Камельчука моральну шкоду у розмірі 20 тис. грн, ще 20 тис. грн нардеп має заплатити Олегу Акімову за послуги адвоката та понад 10 тис. грн за проведення судово-психологічної експертизи.

Юрій Камельчук оскаржив це рішення в апеляції, однак Львівський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без розгляду через помилки.