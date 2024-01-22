Фірма Зіновія Козицького увійшла у топ-5 приватних газовидобувних компаній України
Торік вона видобула близько 250 млн кубометрів газу
За підсумками 2023 року, приватні українські газовидобувні компанії видобули 3,7 млрд кубометрів газу. Це на 14% менше, аніж у 2022 році, що пов’язано зі санкціями проти деяких великих гравців ринку. Таким чином перелік найбільших приватних газовидобувних компаній оновився. Про це з посиланням на ExPro Consulting пише Forbes Україна.
Рейтинг приватних компаній за підсумками 2023 року такий:
- ДТЕК Нафтогаз Ріната Ахметова (приблизно 1,6 млрд кубометрів);
- група «Ділоретіо» Анни та Каріни Злочевських (колишня Burisma Миколи Злочевського, 530 млн кубометрів);
- «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського і партнерів, відчужене у державну власність (управитель – «Укрнафта», 480 млн кубометрів);
- «Надра-Геоінвест» Тетяни та Олександра Гузенків (310 млн кубометрів);
- «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького (близько 265 млн кубометрів).
Падіння обсягу приватного газовидобування пов'язане зі санкціями проти Вадима Новинського та відкликанням газових ліцензій у його групи Smart Energy, а також зупинкою видобутку на Сахалінському родовищі на Харківщині компанією «Укрнафтобуріння».
Загалом видобуток газу в Україні у 2023 році незначно, але зріс – на 0,9% – до 18,7 млрд кубометрів. 80% газовидобування припадає на державні компанії.
Довідково. Група компаній «Західнадрасервіс» створена у 2014 році і займається розвідкою, бурінням та видобутком природного газу та нафти у Львівській та Івано-Франківській областях. Вона об’єднує сім сервісних та видобувних компаній:
- ТОВ «Західнадрасервіс»;
- ПП «Нордік»;
- ПП «Проект-Буд»;
- ТОВ «Укрспецзамовлення»;
- ТОВ «Бурова компанія Горизонти»;
- ТОВ «Георозвідка»;
- ТОВ «Нордік-Буд».
Також до групи компаній «Західнадрасервіс» входять компанії у сфері альтернативної енергетики. Кінцевим бенефіціарним власником більшості компаній в групі – одноосібно чи зі значною часткою в капіталі – є Зіновій Козицький, батько голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. У видобувний бізнес він прийшов на початку 2000-х років із психіатричної практики.