Газовий бізнес Зіновія Козицького має понад 60 свердловин

За підсумками 2023 року, приватні українські газовидобувні компанії видобули 3,7 млрд кубометрів газу. Це на 14% менше, аніж у 2022 році, що пов’язано зі санкціями проти деяких великих гравців ринку. Таким чином перелік найбільших приватних газовидобувних компаній оновився. Про це з посиланням на ExPro Consulting пише Forbes Україна.

Рейтинг приватних компаній за підсумками 2023 року такий:

ДТЕК Нафтогаз Ріната Ахметова (приблизно 1,6 млрд кубометрів);

група «Ділоретіо» Анни та Каріни Злочевських (колишня Burisma Миколи Злочевського, 530 млн кубометрів);

«Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського і партнерів, відчужене у державну власність (управитель – «Укрнафта», 480 млн кубометрів);

«Надра-Геоінвест» Тетяни та Олександра Гузенків (310 млн кубометрів);

«Західнадрасервіс» Зіновія Козицького (близько 265 млн кубометрів).

Падіння обсягу приватного газовидобування пов'язане зі санкціями проти Вадима Новинського та відкликанням газових ліцензій у його групи Smart Energy, а також зупинкою видобутку на Сахалінському родовищі на Харківщині компанією «Укрнафтобуріння».

Загалом видобуток газу в Україні у 2023 році незначно, але зріс – на 0,9% – до 18,7 млрд кубометрів. 80% газовидобування припадає на державні компанії.

Довідково. Група компаній «Західнадрасервіс» створена у 2014 році і займається розвідкою, бурінням та видобутком природного газу та нафти у Львівській та Івано-Франківській областях. Вона об’єднує сім сервісних та видобувних компаній:

ТОВ «Західнадрасервіс»;

ПП «Нордік»;

ПП «Проект-Буд»;

ТОВ «Укрспецзамовлення»;

ТОВ «Бурова компанія Горизонти»;

ТОВ «Георозвідка»;

ТОВ «Нордік-Буд».

Також до групи компаній «Західнадрасервіс» входять компанії у сфері альтернативної енергетики. Кінцевим бенефіціарним власником більшості компаній в групі – одноосібно чи зі значною часткою в капіталі – є Зіновій Козицький, батько голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. У видобувний бізнес він прийшов на початку 2000-х років із психіатричної практики.