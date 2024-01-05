Колишній Дрогобицький нафтопереробний завод є найстарішим профільним підприємством в Україні

28 грудня 2023 року Господарський суд Львівської області за позовом ПАТ «Укрнафта» як кредитора наклав арешт на нерухоме майно ПАТ «НПК Галичина». Відповідна ухвала суду оприлюднена 1 січня 2024 року в Єдиному реєстрі судових рішень.

Для забезпечення вимог кредитора ПАТ «Укрнафта» вимагало також накласти арешт і на рухоме майно ПАТ «НПК Галичина», але суд відмовив, пославшись на те, що це може перешкодити відновленню платоспроможності боржника. Також суд відкрив справу про банкрутство «НПК Галичина», що заборгувало ПАТ «Укрнафта» 828 млн грн.

Суд також заборонив державним реєстраторам і приватним нотаріусам здійснювати будь-які реєстраційні дії і вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про про нерухоме майно, що належить ПАТ «НПК Галичина». Це потрібно для того, щоб боржник не зміг пепепродати майно.

Арешт накладено на майже півсотні об’єктів, серед яких 10 земельних ділянок, недобудовані АЗС, нежитлові приміщення і житло в Дрогобичі, пансіонат «Лісова пісня» у Трускавці і база відпочинку «Черемшина» в селі Рибаківка Миколаївської області.

Ухвала суду набула сили від моменту ухвалення – тобто від 28 грудня 2023 року.

ПАТ «Нафтопереробний комплекс Галичина», зареєстроване у Дрогобичі на Львівщині, перебуває під контролем групи «Приват» Ігоря Коломойського через низку офшорних компаній, 25% акцій підприємства належать Фонду держмайна України.

«НПК Галичина» заснований ще у 1863 році. У 2021 році підприємство посіло восьме місце у рейтингу найдинамічніших компаній України за 2015-2019 рр., який уклали часопис NV та маркетингова агенція Top Lead.