Початкова ціна будинку на аукціоні становить майже 12 млн грн

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило на аукціон будівлю на проспекті Шевченка, 9 у Львові, що є на балансі «Інституту модернізації змісту освіти». Раніше у цьому приміщенні був Інститут банківської справи.

Початкова ціна триповерхової будівлі площею 1382 м2 становить 11,77 млн грн, торги за неї заплановані на 19 січня.

Триповерховий будинок зведений у 1849 році у стилі класицизму. Сучасного вигляду будівля набула після перебудови 1888 року у стилі історизму (неоренесансу) за проектом архітектора Кшижановського. Тоді в будинку запрацювала гімназія імені королеви Ядвіги, що діяла до 1934 року. Згодом архітектор Роман Леваковський розробив проект його перепланування з пристосуванням приміщень гімназії під офіси.

Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Додамо, що із лютого 2018 року будівля на проспекті Шевченка, 9 перебуває в оренді ТОВ «АйКю Холдинг», власником якого, за даними системи YouControl, є Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. У цій будівлі розташовані конференц-центр IQholding і видання Lviv.Media, що належать Козицьким. Також тут працює кондитерська «Горіховий дім», співвласниками якої є Юрій Лопатинський і Світлана Джула, ІТ-компанія Nerdysoft Максима Лецюка та підрозділ модельного агентства з Києва One Models Lviv.

Як інформував ZAXID.NET, у січні також відбудеться аукціон з продажу будівлі «Укрексімбанку» в центрі Львова, стартова ціна якої становить 374 млн грн.