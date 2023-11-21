У 1804 році тут запрацював один із найстаріших готелів міста

Три приміщення на площі Міцкевича, 4 у Львові, що належать «Укрексімбанку», у січні продадуть з аукціону. Одна зі споруд є пам’яткою архітектури і належить до культурної спадщини міста.

Лот з початковою ціною у 373 млн грн складається з нерухомого і рухомого майна. Окрім будівлі-пам’ятки, продається також ще одне банківське приміщення і технічне приміщення з котельнею та іншими комунікаціями. Загальна площа будівель «Укрексімбанку», виставлених на аукціон, становить 7108 м2, їхня вартість – 358,6 млн грн. Рухоме майно лоту складається із 1904 одиниць, зазначено в описі аукціону, а його вартість становить трохи більше 15 млн грн.

Споруда банку, що є пам’яткою архітектрури, нещодавно відреставрована. Її загальна площа становить майже 2,5 тис. м2. Укладення договору купівлі-продажу цього майна можливе тільки після отримання від відповідного органу охорони культурної спадщини погодження на її відчуження (продаж).

У договорі купівлі-продажу майна будуть передбачені такі умови:

продавець зобов’язується звільнити приміщення та передати покупцю майно за домовленістю сторін, але не пізніше 01.07.2024;

покупець (новий власник) упродовж місяця з моменту реєстрації права власності на банківську споруду-пам’ятку зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини новий охоронний договір на вказану пам’ятку культурної спадщини.

Аукціон з продажу будівель і майна «Укрексімбанку» на площі Міцкевича у Львові запланований на 9 січня 2024 року.

Довідково:

Раніше у будівлі на площі Міцкевича, 4 був готель «Європейський». Перший готель тут виник 1804 року. У 1826 році на замовлення Кароля Мате його перебудували під одноповерховий заїжджий двір. У 1830-ті роки готель згадують як чотириповерхову будівлю, яку в 1870-х роках перебудували в неоренесансному стилі, додавши дві вежі на піддашші. Власниками готелю була родина Альзнерів.

У 1920 році готель знову змінив власників, а у 1935 році його знову перебудували. За радянських часів – із 1949 року – тут був готель «Україна». Після 1991 року будівля занепадала.

Готель у приблизно 1920 році (фото центру міської історії)

На початку 2000-х років колишній будинок готелю почав обвалюватися. Після проведення усіх експертиз було вирішено повністю розібрати споруду разом з фундаментами і зводити новий будинок. Перебудова відбувалася з дотриманням усіх процедур, що вимагають пам’ятки архітектури: були проведені обміри та описи старої будівлі, зафіксовані усі її будівельні періоди. Зводити новий будинок вирішили у стилі третього будівельного періоду – неоренесансу. Головний фасад своїм виглядом фактично ідентичний з тим, що можна побачити на давніх фото. Та нова будівля розбудована значно більше вглиб ділянки і має вихід на вулицю Вороного. До експлуатації будинок введений у 2006 році.