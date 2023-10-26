Літак МАУ без двигуна

Майно авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), яка була найбільшою в Україні до російського вторгнення, розпродують на аукціонах державного підприємства «СЕТАМ», повідомило в четвер, 26 жовтня, галузеве видання avianews.com.

Як з’ясували журналісти, вже продано торгові марки з назвою та логотипом МАУ та дочірньої компанії «МАУТЕХНІК», яка ремонтувала літаки.

З молотка пішли частка 99% у «МАУТЕХНІК», частка 62,43% у хендлінговій компанії «Інтеравіа», яка реєструвала пасажирів та подавала трапи до літаків в аеропортах України, а також приміщення авіакас у центрі Києва.

Зараз на «СЕТАМ» продаються запчастини для літаків та інструменти для технічного обслуговування авіалайнерів. На аукціоні можна купити крісла для літаків, установку для миття повітряних суден, авіазапчастини та водило для транспортування повітряних суден.

Усі торгові марки МАУ, які були виставлені на аукціон, викупило ТОВ «Океалос Компані», створене 29 липня 2022 року. Керівником і власником компанії юридично є Андрій Лобанов, а статутний капітал цього товариства становить 20 тис. грн. Ця ж компанія купила найдорожчий лот – частку 62,43% у хендлінгової компанії «Інтеравіа» за 38,9 млн грн.

Авіакаси в центрі Києва купив з молотка Костянтин Герасименко за 6,7 млн грн. 99% частку у «МАУТЕХНІК» за 195 грн викупив Олег Ткачук.

МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку в МАУ у розмірі 61,58% приватним особам. Серед нових власників значився екс-власник збанкрутілої авіакомпанії «АероСвіт» Арон Майберг. Пізніше газета «Комерсант Україна» опублікувала інформацію про те, що серед акціонерів МАУ після її приватизації були Борис Колесніков (тодішній міністр інфраструктури) та Михайло Табачник (брат тодішнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника). Свою присутність серед акціонерів Колесніков тоді заперечував.

У 2015 році бізнесмен Ігор Коломойський, який володів «АероСвітом», визнав свою участь у капіталі МАУ. Він повідомив, що купив акції МАУ у Бориса Колеснікова.

У 2022 році МАУ припинила польоти на тлі повномасштабної війни, коли повітряний простір України закрили для цивільних літаків, а також на тлі конфлікту Арона Майберга та Ігоря Коломойського. Публічно про протиріччя між акціонерами стало відомо ще у 2021 році.

У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії «Роза Вітрів», яку ЗМІ також пов’язують з Ігорем Коломойським.