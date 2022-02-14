Через страхових компаній виведе сім літаків з України.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» через повідомлення від страхових компаній виведе сім літаків з України. Про це йдеться у сьогоднішній офіційній заяві авіакомпанії.

«У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ на вимогу лізингодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії. Окрім цього 2 літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда», – йдеться у заяві компанії.

У прес-службі МАУ зазначили, що надалі повідомлятимуть про будь-які зміни.

Як інформував ZAXID.NET, на екстреному засіданні в неділю, 13 лютого, український уряд виділив 16,6 млрд грн (600 млн доларів) як гарантії страховикам і лізинговим компаніям, щоб авіакомпанії продовжували польоти в країну.

Це сталося після того, як українській авіакомпанії SkyUp довелося приземлити один літак в Молдові після того, як страховики заявили, що припинять страхове покриття для українських перевізників, змусивши орендодавців літаків вимагати повернути літаки до ЄС.

За день до цього нідерландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну в суботу після того, як уряд Нідерландів підвищив рівень небезпеки, рекомендувавши громадянам покинути країну через невпевненість у безпеці.