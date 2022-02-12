Наразі невідомо, коли компанія відновить польоти в Україну

Нідерландська авіакомпанія KLM оголосила про припинення польотів в Україну через загрозу вторгнення Росії. Про це повідомляє нідерландське видання De Telegraaf із посиланням на офіційного представника компанії.

Рейс компанії, запланований на 12 лютого, скасовано.

«Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки», – сказав представник KLM.

Він додав, що «поки що неясно», коли компанія відновить польоти в Україну.

Також представник KLM нагадав, що з 2014 року компанія перестала здійснювати рейси над Кримом та східними регіонами України.

Зазначимо, що 12 лютого МЗС Нідерландів привласнило Україні «червоний» рівень небезпеки та рекомендувало своїм громадянам «якнайшвидше» залишити країну.

Країни Європи та США побоюються, що Росія найближчим часом може розпочати вторгнення в Україну.

11 лютого видання The Guardian повідомило з посиланням на джерела, що президент США Джо Байден попередив лідерів НАТО та ЄС, що російський президент Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну. За даними Der Spiegel, вторгнення може розпочатися 16 лютого.

У зв'язку з цим понад 10 країн, зокрема США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Японія та Південна Корея, закликали своїх громадян залишити Україну. При цьому у Кремлі неодноразово відкидали наявність планів щодо вторгнення на українську територію.