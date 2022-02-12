Посольство США в Україні запевнило, що їхня основна команда залишиться в Україні

Держдеп США заявив про припинення надання консульських послуг у посольстві в Києві та наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через загрозу російського вторгнення. Про це повідомило посольство США в Україні 12 лютого.

США підтримуватиме невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги. Попри скорочення персоналу посольство США в Україні запевнило, що їхня основна команда залишиться в Україні.

«Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням», – йдеться у заяві.

Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. США вважають, що росіяни можуть вдатися до вторгнення ще до завершення Зимових Олімпійських ігор, тобто до 20 лютого. На тлі російської загрози МЗС низки країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну.