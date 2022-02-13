SkyUp вимушено посадив літак, який летів з острова Мадейра до Києва

Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі. Все через те, що лізингодавець літака заборонив українській авіакомпанії літати у повітряному просторі України через загрозу російського вторгнення. Про це розповіли у прес-службі SkyUp у неділю, 13 лютого.

Як зазначається, 12 лютого лізингодавець, який є резидентом Ірландії, повідомив SkyUp про негайну заборону на вліт літака з бортовим номером UR-SQO в повітряний простір України. У результаті літак, що виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна) був вимушений здійснити посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі.

«Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва», – розповіли в авіакомпанії.

В SkyUp додали, що змогли організувати трансфер для 175 пасажирів з Кишинева до Києва та забезпечили всіх пасажирів харчуванням.

«Сподіваємось на розуміння виключності ситуації з боку пасажирів та докладаємо всіх зусиль, щоб доставити всіх в Україну», – зазначили в компанії.

Як інформував ZAXID.NET, 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в України. Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як 12 лютого Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо.