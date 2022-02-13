Рішення про закриття авіапростору може ухвалити лише держава

Україна наразі не планує закривати повітряний простір через загрозу нового вторгнення Росії. Попри імовірне виникнення проблем зі страховими компаніями, держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Про це заявили у Мінінфраструктури у неділю, 13 лютого.

Таким чином у відомстві відреагували на появу в мережі інформації про те, що небо над Україною можуть закрити на тлі російської загрози.

У Мінінфраструктури наголосили, що така інформація не відповідає дійсності, а рішення про закриття авіапростору може ухвалити лише держава.

У прес-службі відомства розповіли, що 13 лютого у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу президента, Державної авіаційної служби, «Украероруху», аеропорту «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради напрацювали рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації, переконують в уряді.

Так, більшість авіакомпаній продовжують працювати без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу.

У Мінінфраструктури визнають, що у деяких перевізників виникають складнощі «пов’язані із коливаннями на ринках страхування». Держава своєю чергою обіцяє підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку.

«Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону», – цитує відомство міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Своєю чергою радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить сенсу закривати свій повітряний простір на тлі ризику подальшого воєнного вторгнення РФ на територію країни.

«Найголовніше те, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нісенітниця. І, на мою думку, це чимось нагадує якусь часткову блокаду», – сказав Подоляк у коментарі Reuters.

Зазначимо, що раніше сьогодні народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив, що, імовірно, з 14 лютого в Україні припинять повітряне сполучення.

Як пояснив Гончаренко, це пов’язано з тим, що одна з найбільших страхових британських компаній відзавтра з 14:00 за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняє страховку цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі України.

Також, за його словами, у міністра інфраструктури Олександра Кубракова у неділю з 11:00 відбувається нарада з українськими авіаперевізниками щодо ситуації із закриттям повітряного простору.

12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в України. Коли авіакомпанія відновить польоти до України, наразі невідомо. Того ж дня лізингодавець заборонив українській авіакомпанії SkyUp влітати до України. Зрештою рейс із Мадейри посадили у Кишиневі.