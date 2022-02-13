Кабінет міністрів заявив про виділення понад 16 млрд грн для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України. Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні у неділю, 13 лютого.

Гроші виділять для Міністерства інфраструктури. Вони зберігатимуться на окремому ексроу-рахунку та, у разі потреби, використовуватимуться для гарантування безпеки польотів для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній

Виділені кошти покривають страхові випадки для не менше ніж 23 літаків, уточнює Мінінфраструктури. Відомство зазанчає, що після врегулювання ситуації, виділені кошти повернуть назад до держбюджету.

Нагадаємо, що 12 лютого власник літака, який авікомпанія SkyUp взяла у лізинг, заборонив українській авіакомпанії літати у повітряному просторі України через загрозу російського вторгнення. Через це SkyUp вимушено посадила літак, який летів з острова Мадейра до Києва, у Кишиневі. Згодом компанія вирішила тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року.

Невдовзі після цієї ситуації Мінінфраструктури запевнило, що Україна наразі не планує закривати повітряний простір, і анонсувало надання додаткових фінансових гарантій для підтримки авіаринку.