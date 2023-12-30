Рік тому Фонд Держмайна продав Львівський ювелірний завод за 185 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Джі Ді Сі Україна» придбати пакет акцій розміром більше 50% статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод». Рік тому «Джі Ді Сі Україна» придбала майно заводу на аукціоні в Фонду держмайна.

Як вказано в повідомленні АМКУ, ТОВ «Джі Ді Сі Україна» отримало дозвіл на безпосереднє набуття у власність акцій у статутному капіталі АТ «Львівський ювелірний завод», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Фонд державного майна виставив на продаж Львівський ювелірний завод, що на вул. Академіка Підстригача, 2, через електронну систему Prozorro.Продажі торік у жовтні з початковою вартістю 144 млн грн. Придбати 100% статутного капіталу компанії зголосився один учасник – ТзОВ «Джі Ді Сі Україна», запропонувавши ціну у 185 млн грн. У листопаді 2022 року ФДМУ уклав із «Джі Ді Сі Україна» відповідний договір купівлі-продажу.

Відповідно до умов аукціону, покупець має зберегти колектив підприємства, який налічує 96 працівників, та забезпечити сплату податків і погашення заборгованої зарплати, у разі її наявності.

За даними YouControl, ТзОВ «Джі Ді Сі Україна» зареєстроване у Києві 17 років тому та займається орендою нерухомості. Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є киянин Павло Зварич, який був помічником колишнього нардепа-регіонала та забудовника Володимира Зубика. Із забудовником Павло Зварич має спільний бізнес через ТзОВ «Компанія з управління активами “Крістал Ессет Менеджмент”», що діє за рахунок інтересів Пайового венчурного інвестиційного фонду «Інтергалбудінвест».