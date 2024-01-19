Фірма Козицьких орендувала цей будинок із 2018 року

У п’ятницю, 19 січня, відбувся аукціон із продажу будівлі на проспекті Шевченка, 9 у Львові, що є на балансі «Інституту модернізації змісту освіти». Раніше у цьому приміщенні був Інститут банківської справи. Зараз у цьому будинку працює редакція сайту Lviv.Media, який належить родині Козицьких.

Стартова ціна триповерхової будівлі площею 1382 м2 становила 11,77 млн грн (8,5 тис. грн або 225 доларів за квадратний метр). Переможець аукціону – ТОВ «АйКю Холдинг» – запропонувало 85 млн грн (61,5 тис. грн або 1600 доларів за квадратний метр).

ТОВ «АйКю Холдинг», власником якого, за даними системи YouControl, є Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького, орендувало будівлю на проспекті Шевченка, 9 у Фонду держмайна із лютого 2018 року. У цій будівлі розташовані конференц-центр IQholding і сайт новин Lviv.Media, що теж належать Зіновію Козицькому. Також у будівлі на просп. Шевченка, 9 працює кондитерська «Горіховий дім», співвласниками якої є Юрій Лопатинський і Світлана Джула, ІТ-компанія Nerdysoft Максима Лецюка та підрозділ модельного агентства з Києва One Models Lviv.

Другу найбільшу суму за будівлю в центрі Львова – 67,678 млн грн – запропонувало ТзОВ «Магура Тек» із «Альтерра Груп» Дмитра і Вікторії Ковальчуків, що спеціалізуються на девелопменті та керуванні комерційною нерухомістю.

Фінансова компанія «Кредит капітал» із польською власницею та кіпрським засновником запропонувала усього на 223 грн менше, аніж «Магура Тек». 65 млн грн за будівлю готове було заплатити ТзОВ «Колос», що входить до групи АгроВіста Анатолія і Сергія Кузьменків, які займаються аграрним бізнесом. Інші учасники аукціону пропонували на десятки мільйонів менші суми.

Довідково. Триповерховий будинок на проспекті Шевченка, 9 зведений у 1849 році у стилі класицизму. Сучасного вигляду будівля набула після перебудови 1888 року у стилі історизму (неоренесансу) за проектом архітектора Кшижановського. Тоді в будинку запрацювала гімназія імені королеви Ядвіги, що діяла до 1934 року. Згодом архітектор Роман Леваковський розробив проект його перепланування з пристосуванням приміщень гімназії під офіси. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення.