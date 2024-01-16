Будівля класифікується як офісні і бізнес-центри

У понеділок, 15 січня, Фонд держмайна України продав з аукціону єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств», що розташований на вул. Золотій, 8 у Львові.

За час торгів ціна державного майна зросла у 340 разів. Переможець запропонував за будівлі 200 млн грн, а стартова ціна становила 588 тис. грн. Будівля Інституту класифікується як офісні та бізнес-центри, її загальна площа становить 6112 м2, розташована вона на земельній ділянці у 0,55 га.

В аукціоні взяли участь 33 учасників. Переможцем став Богдан Стасів, який готовий викласти за будівлю майже в центір Львова 200 млн грн. За 195 млн і одну гривню придбати лот зголосилося ТзОВ «Ростмостбуд» з Яворова, власником якого є Ростислав Будинський, колишній депутат Львівської міської ради від партії ВО «Батьківщина».

Хоча Богдан Стасів брав участь в аукціоні як фізична особа, він тісно пов’язаний із родиною Ростислава Будинського. Так, Богдан Стасів є серед засновників підприємства «Довгомостиське», власником якого є Зеновій Будинський, батько Ростислава Будинського. Родина Будинських займається торгівлею нафтою, аграрним, а також будівельним бізнесом у Львові, в Мостиськах і Винниках.

Оплата за лот ще не відбулася, як і не підписано договір, тож, може бути, що переможець відмовиться від покупки на користь наступного покупця. Цікаво, що третю найбільшу ціну за майновий комплекс на вул. Золотій, 8 у Львові – 195 млн грн – запропонувало ТОВ «Скаїй» львів’янки Лесі Шевчук, що займається торгівлею фруктами і торгівлею через інтернет.

Додамо, що у ЗМІ про членів родини Будинських згадували через несплату пайового внеску в бюджет Львова і через відмову платити за сільськогосподарські втрати. Брата Ростислава Будинського Олександра згадували у ЗМІ, коли він припаркував Hummer посеред перехрестя вул. Гнатюка і Січових Стрільців.

Окрім того, голова родини – Зеновій Будинський – є засновником Мостиської районної організації Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), засновником якої є Віктор Медведчук.

Серед учасників аукціону також були: