Ціна комплексу під час торгів зросла на 39 млн грн

У вівторок, 9 січня, відбулися торги за три приміщення на площі Міцкевича, 4 у Львові, що належать «Укрексімбанку». Участь в аукціоні взяли 10 учасників. Один із них запропонував за будівлю 412 млн грн.

Початкова ціна приміщень становила 373 млн грн. Одна зі споруд є пам’яткою архітектури і належить до культурної спадщини Львова.

Окрім будівлі-пам’ятки, до складу лоту входить ще одне банківське приміщення і технічне приміщення з котельнею та іншими комунікаціями. Загальна площа будівель «Укрексімбанку», виставлених на аукціон, становить 7108 м2. Рухоме майно лоту складається із 1904 одиниць, зазначено в описі аукціону.

Споруда банку, що є пам’яткою архітектрури, нещодавно відреставрована. Її загальна площа становить майже 2,5 тис. м2. Укладення договору купівлі-продажу цього майна можливе тільки після отримання від відповідного органу охорони культурної спадщини погодження на її відчуження (продаж).

У договорі купівлі-продажу майна будуть передбачені такі умови:

продавець зобов’язується звільнити приміщення та передати покупцю майно за домовленістю сторін, але не пізніше 01.07.2024;

покупець (новий власник) упродовж місяця з моменту реєстрації права власності на банківську споруду-пам’ятку зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини новий охоронний договір на вказану пам’ятку культурної спадщини.

Наразі очікується оплата за лот від переможця та підписання договору купівлі-продажу.

Довідково:

Раніше у будівлі на площі Міцкевича, 4 був готель «Європейський». Перший готель тут виник 1804 року. У 1826 році на замовлення Кароля Мате його перебудували під одноповерховий заїжджий двір. У 1830-ті роки готель згадують як чотириповерхову будівлю, яку в 1870-х роках перебудували в неоренесансному стилі, додавши дві вежі на піддашші. Власниками готелю була родина Альзнерів.

У 1920 році готель знову змінив власників, а у 1935 році його знову перебудували. За радянських часів – із 1949 року – тут був готель «Україна». Після 1991 року будівля занепадала.

На початку 2000-х років колишній будинок готелю почав обвалюватися. Після проведення усіх експертиз було вирішено повністю розібрати споруду разом з фундаментами і зводити новий будинок. Перебудова відбувалася з дотриманням усіх процедур, що вимагають пам’ятки архітектури: були проведені обміри та описи старої будівлі, зафіксовані усі її будівельні періоди. Зводити новий будинок вирішили у стилі третього будівельного періоду – неоренесансу. Головний фасад своїм виглядом фактично ідентичний з тим, що можна побачити на давніх фото. Та нова будівля розбудована значно більше вглиб ділянки і має вихід на вулицю Вороного. До експлуатації будинок введений у 2006 році.