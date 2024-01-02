Одна компанія може придбати не більше 10 тис. га землі

З 1 січня 2024 року скасовано мораторій на купівлю земель сільськогосподарського призначення юридичними особами-резидентами (компаніями – ред.). Максимально юрособи можуть придбати до 10 тис. гектарів. Про це ідеться на сайті системи Прозорро.Продажі.

Купувати землю сільськогосподарського призначення можуть компанії, створені і зареєстровані в Україні, акціонерами і членами яких є лише громадяни України та/або держава, територіальні громади.

Законодавство й надалі забороняє продаж державних та комунальних земель сільськогосподарського призначення, як і купівлю сільськогосподарської землі іноземцями.

Водночас юридичні особи можуть брати участь в онлайн-аукціонах з продажу арештованих земель сільськогосподарського призначення, які реалізовують приватні та державні виконавці через електронну торгову систему Прозорро.Продажі.

Також з 1 січня 2024 року юрособи можуть конкурувати на торгах і в разі перемоги купувати ділянки сільгосппризначення, що продаються в системі приватними землевласниками.

На початок січня 2024 року в державній системі Прозорро.Продажі оголошено понад 800 онлайн-аукціонів з продажу сільськогосподарських земель площею понад 73 тисячі га. Загальна стартова сума цих ділянок становить понад 204 мільйонів гривень.

Електронні торги з реалізації земель в системі Прозорро.Продажі відбуваються з жовтня 2021 року. За цей час державні онлайн-аукціони допомогли заробити організаторам земельних торгів понад 2,2 млрд грн. В середньому ціна на землю за результатами торгів зростає майже вдвічі.

Як інформував ZAXID.NET, перший етап ринку землі запрацював в Україні у липні 2021 року. Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення діяв в Україні майже 30 років.