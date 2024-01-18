Будівля розташована поміж приватними садибами і біля дороги зі Славська у Волосянку

У понеділок, 15 січня, Фонд держмайна провів аукціон із продажу ремонтно-механічної майстерні на вул. Устияновича, 65А у Славську. Стартова ціна лота становила 50,4 тис. грн, а продали будівлю за 15 млн грн. Про це ідеться в протоколі за результатами торгів.

За будівлю змагалися 19 учасників – фізичні особи, приватні фірми та навіть комунальне господарство. З великим відривом у торгах переміх Станіслав Заяць, який запропонував за недобуд площею 562 м2 15 млн грн. Додамо, що будівля розташована на земельній ділянці площею 9600 м2.

На другому місці із сумою 8,6 млн грн – товариство з додатковою відповідальністю «Західенергоавтоматика», одним із крупних акціонерів якого є ДТЕК «Західенерго».

Станіслав Заяць, за даними системи Youcontrol, є керівником приватного підприємства «Генез», що займається вантажним та автомобільним транспортом. ПП «Генез» належить до холдингу «Протек» львівських бізнесменів Романа Паськовича, Андрія Панаса та Василя Новака.

До складу холдингу також входять кілька компаній, зокрема ТОВ «Крани», що займається продажем напоїв (пива), логістична компанія «Овертранс», будівельна компанія «Протек Девелопмент» та «Логістик Груп» – однин з найбільших в Україні операторів вторинної сировини.

Як повідомляв ZAXID.NET, холдинг «Протек» збудував біля Львова один із найбільших на заході України логічтичних центрів Protec Zymna Voda.