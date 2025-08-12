Найбільш відвідувана туристична локація Львівщини - Нацпарк Сколівські бескиди

За січень-липень 2025 року Львівщина отримала 33,2 млн грн надходжень з туристичного збору, що на 7 млн грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Лише в липні в бюджет надійшло рекордні 6,6 млн грн, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Найбільші надходження забезпечили такі громади:

Львівська;

Трускавецька;

Східницька;

Моршинська;

Славська.

Де на Львівщині найбільше туристів

У липні зросла відвідуваність популярних туристичних локацій регіону. Абсолютним лідером став Національний природний парк «Сколівські Бескиди», який відвідали понад 72 тис. людей. Туристів на території парку приваблюють мальовничі гірські маршрути, водоспад Кам’янка, озеро Журавлине («Мертве озеро»), гора Парашка.

За словами заступника директора НПП «Сколівські Бескиди» Василя Бандерича, у липні в парку надали туристичних послуг на 957 тис. грн.

«Найпопулярнішими стали піші походи, а зручність відвідувачам забезпечили як готівкові розрахунки, так і безготівкові через QR-коди. Ми збільшили кількість екскурсій, адаптували маршрути для безбар’єрного доступу, активно популяризуємо туристичну мережу в соцмережах і дбаємо про належний стан туристичних шляхів», – сказав Василь Бандерич.

Також популярними туристичними локаціями на Львівщині є: