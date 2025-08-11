Компанія пропонувала туристам екскурсію італійським Трієстом російською мовою

Популярну львівську туристичну фірму «Аккорд-тур» звинуватили у організації екскурсій за кордоном російською мовою. Представниця компанії пояснює, що це відбувається через брак українських гідів.

У понеділок, 11 серпня, керівниця управління комунікації Львівської міської ради Ірина Сало опублікувала пост у фейсбуці про відпочинок разом із донькою в Італії. Шестиденний тур організувала львівська фірма «Аккорд-тур». За чотири години до приїзду і місто Трієст учасникам туру повідомили, що екскурсія містом буде відбуватися російською мовою.

«Ні. Це ви мене вибачте, але ми на таку екскурсію не йдемо. Уявила, як це виглядатиме збоку – “москалі на відпочинку”. Мене аж перекосило. Запропонувала логічне точкове рішення – повернути кошти за цей несподіваний йбпзц російського в Італії у тій частині. Але турфірма вважає, що я роблю з мухи слона», – написала Ірина Сало.

Вона додала, що кураторка екскурсії не змогла вирішити проблему і порадила звернутися до менеджерки компанії. У відповідь представниця компанії повідомила, що не всі сертифіковані гіди – україномовні та зазначила, що їй самій «неприємно» і порадила «не слухати екскурсію, а лише розглядати».

Скріншот листування Ірини Сало із менеджеркою турфірми «Аккорд-тур»

«Не для того я роками відганяю свою дитину від усього російського, щоб потім у групі українців слухати “падхадітє бліже”. Коли ж я відписала, що не буду з нею дискутувати і нехай зважить всі ризики публічності цієї історії і приймає рішення, фірма за чотири години нічого не запропонувала, лише скромно перепитала, чи таки дійсно не відвідаю екскурсію зі всіма. Ми з коліжанкою і дітьми проігнорували цю екскурсію. Далі, на щастя, було тільки море», – додала Ірина Сало.

У коментарі ZAXID.NET вона розповіла, що загалом тур на двох із донькою коштував 45 тис. грн. Вартість окремої екскурсії в Трієсті вона не підраховувала, оскільки вона включена в загальний тур. Загалом у групі туру приблизно 45 людей, частина пасажирів підтримала Ірину Сало, а частина не побачили в російськомовній екскурсії проблеми.

«Кілька людей підійшли приватно. Хтось підтримав мене, а хтось, навпаки, – переконував, що нічого страшного в цьому нема. Це ж в Італії, а не в Україні, а частина пасажирів говорить російською, і їм так буде зручніше. Я уточнила, чи може екскурсоводка перейти на українську/англійську, чи можуть замінити людину. Сказали, що ні», – розповіла Ірина Сало.

Наразі компанія «Аккорд-тур» публічно на цей інцидент не відреагувала. У коментарі ZAXID.NET представники компанії попросили надіслати письмовий запит. На момент публікації ZAXID.NET не отримав на нього відповіді.

Додамо, що ТзОВ «Аккорд-тур» зареєстроване у 2003 році на вул. Новий Світ у Львові та має філії в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. Компанія належить львів’янам Сергію Ткачу та Оксані Андрющенко. ТзОВ «Аккорд-тур» неодноразово потрапляло в скандал через неналежні туристичні послуги. Зокрема, у 2018 році автобус, який віз екскурсійний тур компанії, потрапив у ДТП біля Перемишля. Тоді загинули троє пасажирів, а водія засудили до 6,5 років тюрми.

У 2019 році гід «Аккорд-туру» трагічно загинув у Зальцбурзі, а у 2025 році туристка відсудила в туроператора компенсацію за перетин кордону пішки, а не автобусом, як було вказано у договорі.