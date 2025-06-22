Письменник та ексголова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула

На вихідних працівники ЛКП «Муніципальна варта» проводили перевірку вінтажного ринку на площі біля пам’ятника Івана Федоровича у центрі Львова, виявивши кількох людей, які торгували російськомовною літературою. Серед них – письменник та ексголова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула.

21 та 22 червня працівники «Муніципальної варти» перевіряли дотримання рішення виконкому про заборону продажу російської та російськомовної літератури, склавши акти на трьох пенсіонерів віком 65, 75 та 84 роки. Під час перевірки вони ховали книги та не визнавали свою провину, заявляючи про «складне матеріальне становище».

Працівники «Муніципальної варти» виявивли кількох людей, які торгували російськомовною літературою

Одним із порушників є ексголова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула, який виставив на продаж близько 100 примірників російськомовних книг. За даними бізнес-пошукової системи YouControl, Гургула очолював обласну організацію спілки письменників до кінця березня 2025 року.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило повідомив ZAXID.NET, що на місце викликали працівників патрульної поліції, але вони не виявили порушень у діях людей, які торгують російськомовною літературою. На продавців працівники «Муніципальної варти» склали акти і їм заборонять торгувати на цьому букіністичному ринку.

Додамо, що букіністичний ринок на площі біля пам’ятника Івану Федоровичу почав працювати у 1990-х роках. Це місце є популярним серед туристів, адже тут можна купити книги та вінілові платівки старого видання, а також різні антикварні речі. На ринку заборонено продавати продукцію, виготовлену в Росії, Білорусі, а також на тимчасово окупованій території України. Також заборонено продавати російськомовну продукцію, а також різні російські та радянські предмети.

Нагадаємо, що у 2020 році голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула від імені спілки заявив про підтримку партії «Слуга народу» на місцевих виборах. Ця заява спричинила скандал, оскільки одразу кілька письменників заявили, що заява зроблена без їхнього відома.