Голова Львівської обласної організації НСПУ Ігор Гургула

Голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України (НСПУ) Ігор Гургула від імені спілки заявив про підтримку партії «Слуга народу» на місцевих виборах. Ця заява спричинила скандал, оскільки одразу кілька письменників заявили, що заява зроблена без їхнього відома.

У п’ятницю, 16 жовтня, львівський сайт «Гал-інфо» опублікував «звернення письменників Львівщини» за підписом голови львівського осередку НСПУ Ігоря Гургули про підтримку на місцевих виборах партії «Слуги народу».

«Ми, українські письменники, залишаємось чи не єдиним суспільним прошарком, якому сповна довіряють люди [...] І ця заява йде від чистого серця та твердої переконаності у необхідності дати шанс молодому поколінню політиків та управлінців проявити себе сповна. Віддаючи свій голос за львівську команду «Слуг народу», ми голосуємо за щасливе майбутнє Вітчизни та процвітання Галичини!», – йдеться у заяві, за підписом голови Львівської обласної організації НСПУ Ігоря Гургули.

Тарас Кльофа подякував письменникам за підтримку та опублікував колективне фото з кількома членами спілки

Цю заяву поширив кандидат у мери Львова від партії «Слуга народу» Тарас Кльофа, подякувавши письменникам за підтримку. До свого допису він також додав спільне фото з кількома членами спілки.

Після появи заяви у соцмережах відразу кілька членів НСПУ заявили, що заява є виключно особистою точкою зору Ігоря Гургули. Поетеса Любов Долик поширила відкритий лист до Тарас Кльофи, який підписали 14 членів обласної організації НСПУ.

«Шановний пане Тарасе! Ми, письменники, члени Львівської організації НСПУ офіційно заявляємо, що не погоджувалися висловлювати Вам, як кандидатові у мери від партії «Слуга народу», офіційну підтримку від імені усієї Львівської обласної організації НСПУ, – сказано, зокрема, у заяві львівських письменників. – Допис, який Ви опублікували на своїй сторінці з подякою львівським письменникам – НЕПРАВДА і перекручення інформації. Так, у приміщенні Спілки письменників відбулася зустріч з Вами, як з кандидатом у мери Львова. Підтримка Ігоря Гургули, голови Львівської організації НСПУ, не означає підтримку всієї письменницької спільноти. Кожен має право на власний вибір».

Ігор Гургула у розмові із ZAXID.NET визнав, що заява на підтримку «Слуги народу» є виключно його особистою позицією. За його словами, таким чином він хотів підтримати свого друга Олега Березу, який очолює обласну Службу автомобільних доріг та балотується у міську раду від «Слуги народу».

На уточнююче запитання, що заява зроблена від імені всіх членів НСПУ, Ігор Гургула відповів: «Оце так, тут я допустився помилки. Треба було написати «я, письменник». Я зараз готую доповнення. Вийшов стилістичний ляп».

На заяву Ігоря Гургули відреагував також голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський. На своїй сторінці у Facebook він написав, що ніхто не має права виступати від імені НСПУ без рішень з’їзду.