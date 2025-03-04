Вінтажний ринок на пл. Музейній сформувався історично, тут продають старі книги, вінілові платівки та різноманітні речі

Букіністичний вінтажний ринок на площі біля пам’ятника Івана Федоровича у центрі Львова тепер працюватиме законно, однак із забороною на продаж російських і російськомовних товарів. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради у вівторок, 4 березня.

Йдеться про стихійний ринок, де продають вінтажні книги, вініли та іншу поліграфію. Він почав працювати у 1990-х роках і з того часу місце стало популярним серед туристів. Ринок неодноразово потрапляв у скандали через продаж різноманітної російської та радянської атрибутики, зокрема військових нагород, значків часів СРСР, платівок тощо.

У жовтні 2024 року депутат Львівської обласної ради і член ініціативної групи з декомунізації Захар Миляник звернувся до Львівської міської ради з вимогою врегулювати роботу антикварного ринку на пл. Федоровича. У Галицькій райадміністрації у відповідь на його звернення повідомили, що ринок сформувався історично, а погоджень на його роботу міська рада не видавала. Також через продаж російської і радянської атрибутики між продавцями та активістами, зокрема військовими, виникали конфлікти.

Після цього міська рада почала проводити регулярні рейди й спілкуватися з продавцями щодо недоречності продажу російських та білоруських товарів. Паралельно працювала робоча група, що мала напрацювати рішення, яке б узаконило роботу ринку.

4 березня виконавчий комітет ЛМР ухвалив рішення, яким дозволив облаштування спеціалізованого букіністичного ярмарку на пл. Музейній (вул. Підвальна, 13). Координувати його роботу має Львівська муніципальна бібліотека. Ринок працюватиме з 10:00 до 19:00. Департамент архітектури та просторового розвитку має розробити проєкт громадського простору та схему розміщення торговельних рядів, що включатиме відеоспостереження та облаштування доступних точок продажу.

Рішенням виконкому також заборонено продавати на ринку продукцію, виготовлену в Росії, Білорусі, а також на тимчасово окупованій території України. Також заборонено продавати російськомовну продукцію, а також різні російські та радянські предмети. Перевіряти асортимент ярмарку має Муніципальна варта. Реалізувати рішення мають до 15 квітня.