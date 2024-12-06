Квіти офіційно дозволять продавати на розворотному кільці трамвая на пл. Соборній та біля пл. Галицької

Львівська міська рада упорядкує хаотичний квітковий ринок на пл. Соборній та біля пл. Галицької. Офіційний дозвіл на продаж підприємцям нададуть поки що на рік. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради у пʼятницю, 6 грудня.

Як розповіла директорка департаменту економічного розвитку Інна Свистун, таким чином міська рада спільно з Галицькою РА намагається впорядкувати розміщення продажу квітів, яке роками й так відбувається біля Галицького ринку. Проєкт розташування та вигляду яток розробило міське соціальне підприємство Woodluck. Конструкція легко складається та розкладається.

«Ми пропрацювали це питання юридично, знайшли варіант, як це може бути організовано так, щоби це влаштовувало продавців квітів, і також пропрацювали з точки зору архітектури. Сподіваюся, що це прикрасить центр нашого міста», зазначила Інна Свистун.

Схема розташування законних яток для продажу квітів

Ятки будуть розміщені на двох локаціях. 10 яток облаштують на розворотному кільці трамваю на пл. Соборній, де розміщена відпочинкова зона. Ще один мініринок квітів облаштують біля пл. Галицької, де їх роками продають незаконно.

Додамо, що у Львові заборонена торгівля на тротуарі. Працівники поліції та ЛКП «Муніципальна варта» проводять регулярні рейди з ліквідації стихійної торгівлі на пл. Соборній та пл. Галицькій.