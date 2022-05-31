Продавці, які торгують товаром з рук, заплатять штрафи

Працівники ЛКП «Муніципальна варта» разом з представниками райадміністрацій провели рейди в найбільших осередках стихійної торгівлі у Львові. Лише за травень муніципали склали більше сотні адмінпротоколів на порушників, які продають свій товар з рук повідомили в ЛКП у вівторок, 31 травня.

З оприлюднених муніципалами фото, можна впізнати де саме проводилися рейди. Зокрема– це вул. Б. Хмельницького біля автостанції та околиці Привокзального ринку.

105 стихійних торговців заплатять від 850 до 1700 грн штрафу за торгівлю у невстановлених місцях та за порушення правил благоустрою (фото ЛКП «Муніципальна варта»)

«Складено протоколи на злісних правопорушників, які постійно здійснювали торгівлю у невстановлених місцях. Зокрема, за травень 2022 року складено 105 протоколів про адміністративне правопорушення. ️З громадянами проведено профілактичну бесіду та повідомлено про можливі місця для здійснення продажу товарів», – йдеться у повідомленні.

Порушники заплатять штраф від 850 до 1700 грн. До слова, за даними ЛКП «Муніципальна варта», на львівських ринках є 953 вільних місця для торгівлі.