Священика покарали за торгівлю з рук в невстановленому для цього місці

Івано-Франківський міський суд оштрафував священика УГКЦ Руслана Озарка за торгівлю з рук у невстановленому місці. Поліцейські 29 жовтня склали на чоловіка протокол за продаж капусти на вулиці у Івано-Франківську. Відповідно до рішення суду священик має сплатити 51 грн штрафу та 454 грн судового збору.

За інформацією Курсу, священик Руслан Озарко, що продавав капусту, очолює одну з парафій УГКЦ у Городенківському районі.

Як йдеться у матеріалах справи, вину священика підтверджують протокол про адміністративне правопорушення, рапорт поліцейського, фото та усні пояснення обвинуваченого. «Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, 29 жовтня близько 10:35 священик у Івано-Франківську на вул.Молодіжна, біля будинку №32, здійснював торгівлю з рук капустою в невстановленому для цього місці, чим вчинив адміністративне правопорушення. У судовому засіданні обвинувачений, якому роз`яснено вимоги ст. 268 КУпАП, вину визнав повністю та покаявся у вчиненому правопорушенні», – йдеться у постанові суду.

Суддя Олеся Зеленко визнала винним Руслана Озарка та оштрафувала його на 51 грн без конфіскації. Також чоловік має сплатити 454 грн судового збору. На ухвалу суду ще може бути подана апеляція.